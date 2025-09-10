أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، أن الخطاب الملكي يرسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والإستراتيجيات والمشاريع المستقبلية للدولة، وأن هذه العناية الكريمة، تعكس نهج القيادة في تمكين المجلس من أداء عمله في الجانبين التشريعي والرقابي، ودوره المؤثر إقليمياً ودولياً من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يُسهم في إيصال رسالة المملكة ومواقفها وخدمة مصالحها.نوّهت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، بما يحظى به مجلس الشورى من دعم ورعاية واهتمام في جميع شؤونه من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهذه المناسبة تعكس مكانة مجلس الشورى في منظومة التشريع والرقابة في المملكة، وتجسد المتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي توليه القيادة للمجلس، وحرصها على تعزيز قدرته على القيام بمسؤولياته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية، واصفةً الخطاب الملكي الكريم بأنه وثيقة وطنية مهمة تحظى باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي.أكد الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري، أنّ مضامين الخطاب الملكي السنوي، يعكس إيمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بأهمية التكامل بين سلطات الدولة كافة، وبالدور المحوري لمجلس الشورى في تطوير الأنظمة، وممارسة مهماته الرقابية من خلال دراسة أداء الجهات والمؤسسات الحكومية، ودعم وعناية للمجلس من القيادة.أوضحت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، في حديثها لـ«عكاظ»، أن المجلس يترقب بكل شغف وحرص الخطاب الملكي بما يحمله من مضامين سامية، وتوجيهات واضحة، إذ يحرص جميع أعضاء المجلس على السير في ضوئها في جميع ما يتم من مهمات تشريعية ورقابية، على مستوى جميع اللجان المتخصصة والبرلمانية. وأضافت: من المتوقع أن يتضمن الخطاب الملكي مسيرة النماء والعطاء، التي تشهدها المملكة، وما حققته من تطور وتقدم تبرزه المنجزات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، إضافة لمرتكزات السياسة السعودية وثوابتها تجاه قضايا العمق العربي والإسلامي.أكد عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ«عكاظ»، أن للخطاب الملكي السنوي أهمية بالغة، كون المجلس يعتمد الخطاب منهاجاً لأعماله ولرسم ملامح المرحلة المقبلة والاعتماد عليه في أداء مهماته، ويدعم المجلس وأعضاءه بما يسهم في تحفيزهم لبذل المزيد، والعمل من أجل تحقيق التطلعات، ودعم مسيرة التحول الوطني، والبرامج التنموية والاقتصادية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة.وعدّ عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار حضور ولي العهد في المجلس استمراراً لنهج القيادة في ترسيخ المشاركة الوطنية، والسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية، والسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. وتوقع النجار، خلال حديثه لـ«عكاظ»، أن تتناول الكلمة الملكية أبرز ما تحقق من إنجازات داخلية، وتسلّط الضوء على دور المملكة عالمياً.عدّ رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتور حسن الحازمي، أن الاستماع إلى الخطاب الملكي هو نبراس يسير عليه المجلس، وموجّه خير ينير الخطوات ويقودها للصالح العام، بما يحمل في طياته من مضامين سياسة الدولة الداخلية والخارجية، وتحديد للملامح الرئيسية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمملكة. وأضاف قائلاً لـ«عكاظ»: يتطلع المجلس أن يحقق توجيهات القيادة ويسهم في خدمة الوطن والمواطن.