إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، سلّم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمس، الوسام لماهر الدلبحي خلال استقباله في ديوان الإمارة.ويأتي هذا التكريم تقديراً لشجاعة المواطن ماهر الدلبحي، في إنقاذ الأرواح من كارثة مُحققة في محطة وقود بمحافظة الدوادمي، وأشاد نائب أمير منطقة الرياض، خلال الاستقبال بما قام به الدلبحي، من عمل بطولي عكس القيم الأصيلة لأبناء هذا الوطن في التضحية والفداء، مؤكداً أن ما وجّهت به القيادة يعكس اعتزازها الدائم بأبنائها الأوفياء وتقديرها لمواقفهم الشُجاعة والبطولية المُشرّفة.من جهته، عبّر الدلبحي، عن عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على ما حظي به من تكريم ورعاية، مشيراً إلى أن ما قام به واجب وطني وإنساني يمليه عليه انتماؤه لوطنه الغالي.