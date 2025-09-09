«عكاظ» تتابع: «حضوري» يرفع طلبات ندب المعلمين!

أسهم تطبيق برنامج «حضوري» لمتابعة حضور وانصراف المعلمين والمعلمات بالمدارس، في ارتفاع طلبات الندب، و يسعى المعلمون إلى الانتقال لمدارس قريبة من مواقع سكنهم وبحسب مصادر «عكاظ»، ارتفعت طلبات الندب بنحو 20% مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن ألزم التطبيق الميدان التربوي بتسجيل الحضور والانصراف بدقة زمنية، ما اعتبره بعض المعلمين «افتقاداً للمرونة التي كانت متاحة سابقاً عبر التوقيع في الدفاتر». وأكد عدد من المعلمين أن التطبيق الجديد دفع بعضهم إلى طلب الندب بقرب منازلهم لتخفيف أعباء التنقل، و أن غياب المرونة في إثبات الحضور والانصراف «عبر الآلة» غيّر من سلوكيات الميدان التعليمي.

وتواجه إدارات التعليم ضغطاً متزايداً في التعامل مع الطلبات، إذ تخضع لمجموعة من الضوابط، أبرزها، وجود عجز في المدرسة المطلوب الندب إليها، مشفوعاً بخطاب استغناء من المدرسة الأساسية في حال وجود فائض، كما يندرج ضابط الموازنة في توزيع معلمي التخصص الواحد بين المدرستين، إضافة لدراسة الظروف الخاصة للمعلم أو المعلمة.

من جانبها، أوضحت وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي أن الندب إجراء مؤقت لحين زوال الظرف، أما النقل فمخصص للحالات غير المؤقتة و أن خدمة الندب متاحة على مدار العام.

وأضافت أن الحالات الصحية تندرج ضمن الظروف الخاصة التي تُدرس بشكل فردي، وتشمل مرض المعلم أو أحد أفراد أسرته (الأبناء، الزوج أو الزوجة، أو والدة المعلم/المعلمة)، على أن يكون العلاج غير متاح في المنطقة التي يعمل بها.