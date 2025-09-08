تشارك NHC راعياً رئيسياً في معرض «سيريدو 2025» الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر القادم في سوبردوم جدة، كونها أكبر مطور عقاري في المنطقة تسهم في بناء وتطوير وجهات عمرانية تعيد مفهوم السكن وترتقي بجودة الحياة.

وتهدف الشركة من خلال مشاركتها إلى استعراض وجهاتها العمرانية في محافظة جدة وما تضمه من مشاريع نوعية، وخدمات متكاملة كما تسلط الضوء على برامجها ومبادراتها في دعم قطاع التطوير العقاري بما يتوافق مع رؤية السعودية 2023، ويتيح جناح NHC لزوار المعرض التعرّف على المزايا النوعية لمشاريعها المصممة لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز جودة الحياة في مختلف المناطق.

ويستقطب معرض «سيريدو 2025» نخبة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما في ذلك المطورون العقاريون، شركات التمويل والبنوك، وصناع القرار في القطاع الإسكاني والاستثماري، ليكون منصة لتبادل الخبرات، ونشر المعرفة، وعرض أحدث الحلول والخدمات العقارية.

يُذكر أن مشاريع NHC تجسد رؤيتها في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، ويأتي حصولها على اللقب انعكاسًا لمسيرتها المتسارعة وإنجازاتها النوعية التي جسدت التحول الحضري المتجدد، لترسخ مكانتها بصفتها أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط ورائدًا إقليميًا وأحد أبرز الممكنين لقطاع التطوير العقاري في المملكة والمنطقة على أرض الواقع.