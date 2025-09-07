عسير.. الأفواج الأمنية تقبض على مروّج 14 كيلوغراماً من «القات»
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه 14 كيلوغراماً من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
شروط محدّثة لتنظيم أنشطة تقديم خدمات المياه
شروط محدّثة لتنظيم أنشطة تقديم خدمات المياه
خبير اقتصادي لـ عكاظ: هبات الأقارب ثغرة تُعطّل أهداف رسوم الأراضي البيضاء
خبير اقتصادي لـ عكاظ: هبات الأقارب ثغرة تُعطّل أهداف رسوم الأراضي البيضاء