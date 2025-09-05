القبض على 3 مقيمين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 2.8 كيلوغرام من «الشبو»

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجهم (2.8) كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.