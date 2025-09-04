أكد نائب المحافظ للاستراتيجية والرقمنة في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ياسر مشبب، أن الأرقام المتعلقة بانتشار الإنترنت في السعودية تعكس قفزة استثنائية في حجم الاستخدام، موضحاً أن الأفراد في المملكة يستخدمون الشبكة العنكبوتية بما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي. وأشار إلى أن جيل «ألفا» يمثّل نصف شباب المملكة، وهو ما يعزز أهمية تطوير الأطر التنظيمية لمواكبة هذا النمو المتسارع والتحول من مجرد نشر التقنية إلى التحكم في استخدامها وتحقيق التوازن الرقمي.وفي السياق ذاته، شدّدت الأميرة نوف بنت بندر بن عبدالله، على أن التحدي الأكبر اليوم لا يكمن فقط في تسارع التطور التقني، بل في القدرة على مواكبة المخاطر ومعالجتها سواء كانت تشريعية أو تقنية. وقالت إن الأبحاث والدراسات تكشف عن حجم التأثير الذي تمارسه الأجهزة في المنازل والمجالس، ما يجعل الأفراد أحياناً يغفلون عن العلاقات الإنسانية الأصيلة، مؤكدة أن حماية المجتمع واستقراره يتطلب وعيًا متوازنًا يحفظ المصالح ويعزز الروابط الاجتماعية.وجاءت هذه الإيضاحات حول دور التقنيات الحديثة وتطورها وسبل حماية الأجيال المقبلة منها، ضمن فعاليات المعرض المصاحب على هامش أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25).