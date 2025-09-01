‏البنك السعودي الأول يحصد الآيزو 20400 في المشتريات المستدامة

أعلن البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة في المملكة، حصوله على الآيزو 20400 للمشتريات المستدامة، ليصبح بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والجهة الثانية والأربعين على مستوى العالم، تحصل على هذا الاعتراف الدولي من المعهد البريطاني للمعايير. ويغطي هذا الإنجاز جميع المراحل بدءاً من الرؤية الإستراتيجية وصولاً إلى التنفيذ التشغيلي. ويُبرز هذا الإنجاز التزام الأول بالاستدامة وتوافقه مع المعايير الدولية في دمج الممارسات المستدامة ضمن ممارسات المشتريات.

وتُعد الآيزو 20400 التي طورتها «المنظمة الدولية للمعايير» (ISO)، إطاراً معترفاً به عالمياً لدمج الاستدامة في عمليات المشتريات. وتركز توجيهاتها على الحوكمة وممارسات الأعمال وحقوق الإنسان والأثر البيئي والسلوك المهني للأعمال على مستوى سلسلة التوريد.

وقد تم إجراء عملية التقييم بالتعاون مع «المعهد البريطاني للمعايير» الشركة المتخصصة في تحسين الأعمال والمعايير، وأحد الأعضاء المؤسسين في «المنظمة الدولية للمعايير»، وشمل التقييم إجراء مراجعة شاملة لأطر العمل والإستراتيجيات وآليات التنفيذ المعتمدة في إدارة المشتريات لدى البنك، بهدف قياس مدى تكامل مبادئ الاستدامة ضمن هذه العمليات.

وبناء على نتائج عملية التقييم، عزز «الأول» تكامله في دمج الاستدامة ضمن عمليات اتخاذ القرار الخاصة بالمشتريات. كما طور ممارسات التواصل مع المورّدين وتبني أساليب أكثر فاعلية في مجال المشتريات التوريد الأخلاقي، بما يتماشى مع أهداف البنك في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. وتأتي هذه الخطوة دعماً لإستراتيجية البنك طويلة المدى في تعزيز الممارسات المسؤولة وإدارة سلسلة التوريد بشفافية.

وبهذه المناسبة، علقت الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الأول غادة الجربوع: «يمثل حصولنا على شهادة الآيزو 20400 خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستدامة ضمن عمليات المشتريات في البنك. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بالشراء المسؤول، ويعزز من قدرتنا على إشراك الموردين بما يتماشى مع أولويات البنك في مجالات الاستدامة ورؤية السعودية 2030». من جهته، قال مدير المبيعات والأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في المعهد البريطاني للمعايير إلياس كارامبوكيس: «هناك فرصة كبيرة أمام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للتأثير في مجال الاستدامة من خلال ممارساتها في مجال الإقراض والاستثمار والحوكمة. ومن الرائع أن نرى البنك السعودي الأول يقود الطريق بحصوله على شهادة الآيزو 20400 للمشتريات المستدامة، الأمر الذي يثبت أن البنك يتخذ قرارات واعية فيما يتعلق بتأثيره البيئي والاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في تسريع جهود التقدم نحو عالم أكثر استدامة. ونبارك لفريق الأول على هذا الإنجاز».