أمير المدينة: التعليم ركيزة في بناء الإنسان

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن القيادة هيأت كافة الإمكانات المادية والبشرية لقطاع التعليم في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، بما يعزز دور هذه المنظومة في تأهيل كوادر وطنية قادرة على دعم التنمية الوطنية وصناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته طلاب متوسطة ربيعة بن أكثم يومهم الدراسي، بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1447هـ، وهنّأ الأمير سلمان بن سلطان أبناءه الطلاب بهذه المناسبة، وحثّهم على الجد والاجتهاد والمثابرة بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً حافلاً بالتميز والإبداع.

وأشاد بالدور الكبير الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات في تطوير العملية التعليمية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات، مؤكداً اعتزازه بجهودهم في أداء رسالتهم السامية وغرس القيم التربوية والإنسانية في نفوس الناشئة، فضلاً عن الدور الكبير لأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم وتعزيز انضباطهم الدراسي، كما أشاد بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة في الاستعداد المبكر وتهيئة البيئة التعليمية لانطلاقة العام الدراسي.

وخلال جولته على المدرسة، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، اطّلع الأمير سلمان بن سلطان، على البرامج والمرافق التعليمية، وزار قاعة الموهوبين، مشيداً بتميز أبناء الوطن في مشاركاتهم في المسابقات المحلية والدولية.

واستمع إلى شرح من مدير المدرسة حول أحدث التجهيزات التي تسهم في تمكين المعلمين من أداء رسالتهم التعليمية على الوجه الأمثل.