وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الألماني

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم في العاصمة الألمانية برلين، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد يوهان فاديفول، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، ومستشار الوزير محمد اليحيى، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.