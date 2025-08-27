كشفت وزارة السياحة، الاشتراطات المرتقبة لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مكة والمدينة، وشدّدت على الالتزام بعدم إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة سواءً من المرفق أو النزلاء إلا بموافقة من الجهات المختصة، والاقتصار في التعاقدات لتقديم الخدمة من خلال العقود الموثقة من وزارة الحج، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتوفير التيار الكهربائي، وتكون واجهة مرفق الضيافة نظيفة، وخالية من التشوهات البصرية، وتتم صيانتها بشكل منتظم، على ألا تشكل خطراً على صحة وسلامة النزلاء أو موظفي مرفق الضيافة، وإبرام عقود التشغيل والصيانة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة، على أن تشمل: صيانة المصاعد والمولدات، والواجهات الخارجية للمبنى ونظافتها، وجميع المرافق الداخلية للمبنى ونظافتها، وأنظمة التكييف، وصيانة الكهرباء والسباكة، والخزانات وخلوها من التلف أو التسريبات وعدم وجود رواسب أو شوائب، وتعقيمها لضمان جودة المياه وخلوها من الأمراض، ومخارج الطوارئ ونظافتها، وأنظمة الإنذار والحريق والمراقبة، ومكافحة الحشرات والقوارض، وإدارة النفايات.ومن الشروط، حصول المرخص له على موافقة الوزارة قبل البدء بأي أعمال صيانة أو تجهيزات، وأن يكون تسجيل البيانات عند تسجيل دخول وخروج النزيل من الوحدة في مرفق الضيافة وفق الآلية التي تعتمدها الوزارة، ومنع إعداد الأطعمة والمشروبات في الغرف والممرات والصالات أو في أي مكان غير الأماكن المخصصة، وعدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية.