«عكاظ» (بغداد)

دفعت حادثة غرق طفلين في أحد أنهار محافظة ديالى العراقية السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراء استثنائي، تمثل في تغيير مجرى النهر ضمن مقطع محدد، بهدف تسهيل عمليات البحث عن جثماني الطفلين وتسليمهما لذويهما، بعد مرور أكثر من أسبوعين على فقدانهما. ونقلت صحيفة «دجلة» العراقية عن مصدر مسؤول قوله إن الجهات المختصة منحت الضوء الأخضر لتغيير مجرى نهر ديالى في نطاق معين، وفق الإمكانيات المتاحة، لتمكين فرق الإنقاذ من انتشال جثتي الطفلين اللذين غرقا قبل نحو 18 يومًا أثناء لعبهما بالقرب من ضفاف النهر. وأوضح المصدر أن تنسيقًا جرى مع وزارة الموارد المائية لتنفيذ عملية تحويل المجرى، بما يسمح لفرق الغواصين القادمة من بغداد بتنفيذ عمليات بحث مكثفة، في محاولة أخيرة للعثور على الجثمانين. وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه توفير مرونة وانسيابية أكبر في تمشيط قاع النهر وضفافه لمسافات تمتد لعدة كيلومترات، ما يرفع من فرص العثور على الطفلين وإنهاء هذا الملف الإنساني المؤلم. وتعود حادثة الغرق إلى الثامن من الشهر الجاري، حيث فقد طفلان من أبناء العمومة، تتراوح أعمارهما بين خمس وست سنوات، حياتهما في نهر يقع قرب قرية مرجانة التابعة لناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى. ومنذ الساعات الأولى للحادثة، باشرت فرق الإنقاذ، وبمساندة من أهالي القرية، عمليات بحث وتمشيط واسعة داخل النهر، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل حتى الآن. وكان متطوعون من سكان المنطقة قد أشاروا في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية إلى أن برودة المياه، وسوء الأحوال الجوية، وتعكّر النهر، إضافة إلى سرعة التيار، شكّلت عوائق كبيرة أمام عمليات البحث. ويُعد نهر ديالى من المجاري المائية الرئيسية في المحافظة، إلا أنه يشهد في بعض مناطقه تيارات قوية وسريعة، خصوصا بعد هطول الأمطار الأخيرة، ما يزيد من خطورة السباحة أو اللعب بالقرب من ضفافه.