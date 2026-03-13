عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ثقته بأن الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي، إلا أنه قال إن هذا الأمر قد لا يحصل في شكل فوري.



وأضاف ترمب لإذاعة «فوكس نيوز» «أعتقد فعلاً أنها عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة إلى من لا يملكون أسلحة. أعتقد أنها عقبة كبيرة جداً، سيحصل ذلك، لكن ليس فوراً».



وتوعّد ترمب، اليوم الجمعة بـ«تدمير كامل» لنظام الحكم في إيران، بينما نزل عدد من المسؤولين الكبار إلى شوارع طهران للمشاركة في مسيرة «يوم القدس»، في ظهور علني نادر مع مرور أسبوعين على بدء الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي. ولوح ترمب بمزيد من الضربات العنيفة. وقال «سنضربهم بقوة شديدة خلال الأسبوع القادم».



يذكر أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، توعد أمس (الخميس)، في أول رسالة له بمواصلة الحرب «والانتقام والثأر» للقتلى في البلاد، وتدفيع «العدو الثمن». وأوعز باستمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي.



في حين أعلنت البحرية الإيرانية أنها ستنفذ «أوامر المرشد»، وتواصل إغلاق المضيق.



من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن النظام الإيراني يمثل منذ سنوات «التهديد الأول للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، ولفتت إلى أن القوات الأمريكية تواصل اتخاذ خطوات حاسمة للحد من قدرات طهران العسكرية في المنطقة.



وقالت في منشور عبر منصة «إكس» مرفق بمقطع فيديو: إن القوات الأمريكية تواصل العمل على «تحييد قدرات إيران على إسقاط القوة خارج حدودها»، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تستهدف قدرات طهران العسكرية ونفوذها الإقليمي.



وأضافت أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ إجراءات حاسمة لمواجهة التهديدات المرتبطة بإيران، في إطار العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.



فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ينفذ ما وصفه بـ«الهجوم الأكثر قوة» على إسرائيل منذ بدء الحرب، بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأفاد الجيش الإسرائيلي برصد هجوم صاروخي جديد من إيران، لافتاً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ.