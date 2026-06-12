أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع نجم مانشستر سيتي السابق برناردو سيلفا للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وأوضح رومانو، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع برناردو سيلفا للانضمام إلى صفوفه بعقد لمدة عامين، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

رغبة مورينيو تحسم الصفقة

وأضاف أن المدرب الجديد لريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو كان يرغب في التعاقد مع مواطنه سيلفا، ما دفع النادي الملكي إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وإنهاء الاتفاق خلال 36 ساعة فقط.

تفوق على برشلونة وأتلتيكو

وكان برناردو سيلفا ضمن اهتمامات برشلونة وأتلتيكو مدريد للتعاقد معه هذا الصيف، إلا أن ريال مدريد نجح في حسم الصفقة سريعاً.

أرقام وإنجازات مع السيتي

وقضى لاعب الوسط الهجومي البرتغالي، البالغ من العمر 31 عاماً، عدة مواسم ناجحة مع مانشستر سيتي، خاض خلالها 460 مباراة، سجل فيها 76 هدفاً وقدم 77 تمريرة حاسمة، كما توج بـ18 لقباً.