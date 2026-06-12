دحض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «الشروط التي سرّبتها إيران إلى وسائل الإعلام بشأن» الصفقة الجديدة«، واصفاً إياها بـ»الكاذبة«. وأكد أن لا علاقة لها إطلاقاً بما تم الاتفاق عليه كتابياً».



وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، اليوم (الجمعة): إن «ما ذكرته طهران، بما في ذلك بيانها الضعيف بشأن التوصل إلى اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة»، معتبراً أنهم «أشخاص غير مشرّفين في التعامل». وأضاف: «لا يوجد معهم شيء اسمه التفاوض بحسن نية».



وأكد ترمب بأن هجوم الطائرات المسيّرة الذي تم صده بالكامل الليلة الماضية ضد سفن هندية كانت تغادر مضيق هرمز، غير مقبول إطلاقاً. وشدد على ضرورة أن «يرتّبوا أمورهم، وبسرعة».



من جانبه، أعلن مسؤول أمريكي لـقناة «فوكس نيوز»، أن إيران وافقت في «الصفقة الجديدة» على عدم تمويل أي جماعات إرهابية، وتنفيذ التزاماتها أولاً للإفراج عن الأموال المجمدة، مؤكداً أن المضي في تنفيذ الاتفاق سيكون قائماً على تنفيذ طهران التزاماتها.



وأكد المسؤول في البيت الأبيض،، اليوم (الجمعة)، أنه سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وتدمير المواد النووية وإزالتها.



في غضون ذلك، نفى مصدر إيراني تقارير بشأن إمكانية إبرام اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران الأحد القادم في جنيف، مؤكداً أن طهران «لم تحسم قرارها بعد».



واعتبر المصدر في تصريحات لوكالة «فارس»، اليوم (الجمعة)، أن التصريحات المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حسم الاتفاق وتوقيعه «لا أساس لها من الصحة».



وأضاف أن مسار المراجعة واتخاذ القرار داخل إيران «لم يحسم بعد»، مؤكدا أن موعد الأحد ومكان التوقيع في جنيف غير صحيحين.



ونقل موقع «نور نيوز» الإيراني عن مصدر مطلع قوله: إن طهران لم تضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم مع أمريكا، وتنفي توقيعها في جنيف الأحد.



وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، زعمت في وقت سابق بأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة «لا تلزم طهران بأي شيء يتعلق بنقل إدارة مضيق هرمز».



وأضافت الوكالة أنه «سيتم حل مسألة الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز كشأن إقليمي من خلال الحوار واتخاذ القرار المشترك بين طهران وسلطنة عُمان».



ولفتت الوكالة إلى أنه «لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن الملف النووي في مذكرة التفاهم الحالية»، لافتة إلى أن «المحادثات النووية ستجرى في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق».



ورحبت وزارة الخارجية الباكستانية، بـ«التقدم المحرز» بين الولايات المتحدة وإيران في المفاوضات. وقالت الوزارة إن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، بحث آخر التطورات بين واشنطن وطهران خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وأضافت في بيان: «رحب الجانبان بالتقدم الذي تحقق عبر الانخراط الدبلوماسي المستمر، وأعربا عن أملهما في أن تقود هذه الجهود قريباً، إلى تفاهم مستدام وحل سلمي».