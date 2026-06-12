عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإيطالي ماوريتسيو مارياني حكماً لمباراة السعودية وأوروغواي المقررة يوم الثلاثاء القادم في الواحدة صباحاً على ملعب «هارد روك» في ميامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

الطاقم المعاون

ويعاون مارياني مواطناه دانييلي بيندوني وألبرتو تيغوني على الخطوط، بينما سيكون الكندي درو فيشر حكماً رابعاً، ومواطنه مايكل بارويغن حكماً مساعداً احتياطياً.

ظهور سابق في الملاعب السعودية

وسبق للحكم الإيطالي مارياني إدارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) لعام 2025، والذي جمع بين الاتحاد والقادسية وانتهى بفوز الاتحاد 3-1 وتتويجه باللقب.

مجموعة الأخضر

ويخوض الأخضر السعودي منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.