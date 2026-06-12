أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق الأول لكرة القدم لولاية ثانية، خلفاً لألفارو أربيلوا.

بيان التعاقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد، خلال اجتماعه (الخميس) برئاسة فلورنتينو بيريز، على تعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق الأول للمواسم الثلاثة القادمة، حتى 30 يونيو 2029».

وأضاف البيان: «سينضم جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد في 13 يوليو، وهو اليوم الذي يبدأ فيه الفريق استعداداته للموسم الجديد».

وسبق للمدرب البرتغالي تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وتُوج معه بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

موسمان بلا ألقاب

وفشل ريال مدريد في حصد أي لقب خلال الموسمين الماضيين، إلى جانب تصاعد الأزمات داخل غرفة الملابس، ما دفع فلورنتينو بيريز إلى التعاقد مع مورينيو لإعادة الانضباط والعودة إلى منصات التتويج.