حصد مهاجم القادسية جوليان كينيونيس جائزة أفضل لاعب في افتتاح بطولة كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب المكسيك للفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت (الخميس) على ملعب «أزتيكا» في مدينة مكسيكو سيتي.

كينيونيس يفتتح أهداف المونديال

وجاءت ثنائية المكسيك بتوقيع كينيونيس وراؤول خيمينيز في الدقيقتين 9 و67، فيما شهدت المباراة ثلاث بطاقات حمراء من نصيب ثنائي جنوب أفريقيا يايا سيتول وثيمبا زواني في الدقيقتين 49 و84، بالإضافة إلى لاعب المكسيك سيزار مونتيس في الدقيقة 90+2.

أعلى تقييم

وحصل كينيونيس، الفائز بجائزة هداف دوري روشن 2025-2026، برصيد 33 هدفاً، على أعلى تقييم في افتتاح المونديال بـ8.4 من 10، وفقاً لشبكة «سوفا سكور».

رقمان تاريخيان

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، تُعد هذه المرة الأولى التي يفتتح لاعب من دوري المحترفين السعودي أهداف نسخةٍ من كأس العالم. روشن.

كما أصبح كينيونيس أول لاعب من منتخبات اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) يسجل هدف الافتتاح في بطولة كأس العالم.