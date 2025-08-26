كشف إحصاء صادر من وزارة التعليم، أن عدد المسجلين والمفعَّلين في برنامج «حضوري» بلغ حتى أمس الأول، من معلمين وإداريين، أكثر من 341 ألفاً، ما يعني أن نحو 279 ألفاً لم يسجّلوا بياناتهم في التطبيق حتى إعداد التقرير، بما تصل نسبته إلى 45% من إجمالي منسوبي التعليم، الذين بلغ عددهم في إحصاء الوزارة الصادر في ربيع الثاني من العام الماضي 513,123 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد الإداريين 107,335 موظفاً.

وأوضحت المتحدث باسم وزارة التعليم منى العجمي، لـ«عكاظ»، أن إجمالي المسجلين في برنامج حضوري أكثر من 341 ألفاً من الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، وأن هذا الإحصاء محدّث حتى أمس الأول (الأحد).

يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت الخطة الزمنية لمواعيد التطبيق الفعلي لـ«حضوري» على 4 مراحل للتسجيل في كافة المناطق، لتكون المرحلة الأولى الأحد 17 أغسطس 2025م: الشرقية، القصيم، الأحساء، جدة، والمرحلة الثانية يوم الأحد 24 أغسطس 2025م: مكة المكرمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الطائف، والمرحلة الثالثة الأحد 31 أغسطس 2025م: حائل، نجران، عسير، جازان، وأخيراً المرحلة الرابعة بدءاً من يوم الأحد 7 سبتمبر 2025م: الباحة، الرياض.

ويوفر التطبيق جملة من الخدمات كتسجيل الحضور والانصراف، وإتاحة سجل كامل لأوقات الحضور والانصراف، إضافةً إلى تقديم طلبات الاستئذان الجديدة ومتابعة حالة الطلبات السابقة، فضلاً عن خدمة الدعم الفني للبلاغات والاستفسارات، ويعد «حضوري» تجسيداً لرؤية الوزارة في التحول الرقمي، واستخدام التقنية لتعزيز كفاءة العمل وتقديم بيئة مدرسية متطورة تواكب العصر الرقمي.

وكانت «عكاظ» نشرت مطلع الأسبوع الحالي، تعرض التطبيق لعطل مفاجئ نتيجة تحديث طارئ.