أمين منطقة الرياض يُطلق وجهة «الربى».. أحدث وجهات NHC شرق الرياض

أطلق أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف «وجهة الربى»، أحدث الوجهات العمرانية التي تطورها NHC شرق العاصمة الرياض، بحضور نائب وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة NHC إيهاب بن غازي الحشاني، والرئيس التنفيذي للشركة محمد بن صالح البطي. وتأتي الوجهة ضمن جهود الشركة لتعزيز المعروض العقاري في العاصمة عبر تقديم خيارات سكنية متنوعة تتمتع بمقومات جودة الحياة وفق أعلى المعايير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ NHC محمد بن صالح البطي، خلال كلمته في الحفل، أن مساحة «وجهة الربى» تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة من الفلل والتاون هاوس والشقق، وتتميز الوجهة ببنية تحتية متقدمة، ومرافق تعليمية وصحية وتجارية موزعة داخل الأحياء، إلى جانب حدائق ومسطحات خضراء بمساحة تتجاوز 800 ألف متر مربع، لتكون متنفساً حيوياً لسكان شرق الرياض.

وأكد البطي أن «وجهة الربى» تنضم اليوم إلى محفظة مشاريع NHC النوعية في الرياض، التي بلغ إجمالي قيمة الاستثمار فيها حتى عام 2025 أكثر من 146 ملياراً، لتكون علامة فارقة جديدة في مشهد النمو الحضري، بما يواكب تطلعات المملكة الطموحة، ويرسخ مكانة NHC كأكبر مطور عقاري في المنطقة عبر ما تطوره وتنفذه من وجهات عمرانية حديثة ومجتمعات سكنية مليئة بالحياة، تمنح فرصاً واعدة للعيش والاستثمار.

وشهد الحفل توقيع سلسلة اتفاقيات مع عدد من شركاء NHC من القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية داخل الوجهة، من بينها شركة عبد الغفار بن عبد الرحيم الكوهجي لتطوير مشروع «ريوان الربى»، وشركة عبد الرحمن بن سعد الراشد وأولاده القابضة لتطوير مشروع «جوهرة الربى»، وشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري لتطوير مشروع «سرايا الربى»، وشركة ليدار للاستثمار لتطوير مشروع «دار الربى».

وتتمتع «وجهة الربى» بموقع استراتيجي يربطها بعدد من المعالم والمرافق الحيوية منها طريق خريص وبالقرب من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وتقدم الوجهة أسلوب حياة يجمع بين البيئة السكنية الحديثة والمرافق الخدمية المتنوعة، في تصميم عمراني عصري يدعم جودة الحياة ويواكب تطلعات العملاء، كما تمثل فرصة واعدة للعيش والاستثمار في العاصمة. ويمكن للراغبين تسجيل اهتمامهم عبر الموقع الإلكتروني لـ NHC من خلال الرابط التالي:



https://nhc.sa/ar/register-interest/alruba/



يُذكر أن مشاريع NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، فيما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.