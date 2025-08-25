ورشة للمراقبين في أملج عن منتجات التجميل

نظمت بلدية محافظة أملج ورشة عمل لمراقبي قسم صحة البيئة تحت عنوان «الرقابة على منتجات التجميل» بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء. واستهدفت الورشة توعية المراقبين بالأنظمة واللوائح الخاصة بمنتجات التجميل ورفع كفاءتهم في متابعة المنتجات المتداولة بالأسواق، بما يضمن سلامة المستهلكين ويحمي المنتجات من أي مخالفات قد تضر بالصحة العامة.وأوضح المتحدث باسم بلدية أملج نايف البرقاني أن الورشة تأتي ضمن خطط البلدية الرامية إلى تطوير وتدريب كوادرها الرقابية، حتى تؤدي عملها وفق أعلى المعايير المعتمدة، مؤكداً أن الاستثمار في التدريب يعكس حرص البلدية على حماية المستهلك ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.