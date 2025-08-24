وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، كلمة لأبنائه الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، دعا لهم فيها بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

وأكد أن الأمم والشعوب تنهض بعلم أبنائها، فالتعليم هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الوطن وتعزيز نهضته، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد تولي التعليم جلَّ الرعاية والاهتمام، وتعمل على تهيئة بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتميز.

وقال أمير الباحة: «إن الأمل معقود عليكم بعد الله في تحقيق تطلعات قيادتكم وطموحات وطنكم، فاجعلوا الجد والاجتهاد طريقكم، واغتنموا فرص التعلم والمعرفة، ولتكن همتكم عالية وطموحاتكم متقدة، فبكم يزدهر الوطن وتعلو مكانته بين الأمم».