لا تخطئ العين مشاهد الأسر وأبنائها، وهم يتجولون بين أرفف المكتبات ومحال القرطاسية، يختارون دفاتر وأقلاماً وحقائب جديدة، استعداداً للعام الدراسي.وتختلط في هذه الأجواء، فرحة الطلاب ببدء مرحلة جديدة، مع حرص أولياء الأمور على اقتناء المستلزمات بأسعار مناسبة، في ظل العروض التي أطلقتها المكتبات والمجمعات التجارية.وخلال جولة «عكاظ»، رُصدت أسعار دفاتر 60 ورقة عند 1.75 ريال، وعلب أقلام الحبر (12 قلماً) بـ3 ريالات، فيما راوحت أسعار أقلام الرصاص (12 حبة) بين 4 و13 ريالاً، في حين تراوح أسعار حقائب الظهر بين 30 و100 ريال، بحسب النوع والجودة.منتجات وطنية تنافسأشار عدد من مسؤولي المبيعات إلى أن العروض شملت مختلف الأدوات التي يحتاجها الطلبة، في كافة المراحل الدراسية، مثل الحقائب والدفاتر والأقلام وألوان الرسم، بأسعار منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، كما لُوحظ حضور متزايد للمنتجات الوطنية التي تحمل شعار «صنع في السعودية»، ما يمنحها فرصة أكبر للمنافسة مستقبلاً، إذا ما حافظت على الجودة والسعر المناسب، وبرزت الدفاتر المحلية كأكثر السلع طلباً، إذ يُباع دفتر 80 ورقة بجودة عالية لطلاب الجامعات بـ12 ريالاً، فيما تباع رزمة من 12 دفتراً (60 ورقة) بسعر 14 ريالاً.حقائب تجذب الطلابشهدت الأسواق تنوعاً كبيراً في حقائب المدارس المستوردة، التي تحمل صور الشخصيات الكرتونية الشهيرة مثل «سبونج بوب»، و«باتمان»، و«سبايدر مان»، إضافة إلى حقائب محلية الصنع، تزيّنها صور نجوم كرة القدم، وهو ما يسهم في رفع المبيعات، خصوصاً بين طلاب المراحل المتقدمة.وأكّد متسوقون لـ«عكاظ»، أنهم يفضلون شراء المستلزمات مبكراً، تفادياً للزحام المتوقع في الأيام القادمة، مشيرين إلى أن الأسعار في متناول الجميع، مع وجود تفاوت بين الأنواع والجودة.كما نصحوا أولياء الأمور بالاكتفاء بالأساسيات، التي يحتاجها الطلاب طوال العام الدراسي، والابتعاد عن الكماليات مرتفعة الثمن.وفي ختام جولتها، رصدت «عكاظ»، أجواءً مفعمة بالحيوية بين الأطفال، وهم يختارون ألوان دفاترهم وحقائبهم الجديدة، في مشهد يعكس استعداد الأسر نفسياً ومادياً لمرحلة تعليمية جديدة، تحمل معها آمالاً وطموحات لعام دراسي ناجح.