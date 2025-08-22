غبار على محافظة جدة. (عكاظ)
غبار على محافظة جدة. (عكاظ)
شهدت أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، أمس، هطول أمطار بين خفيفة إلى متوسطة، فيما شهدت جدة موجة غبار انعدمت معها الرؤية.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له من هطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة وخليص ورابغ، وذلك ابتداءً من اليوم (الجمعة) وحتى (الاثنين) القادم.

بدوره، أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة في مثل هذه الحالات.
أمير مكة: تبرع ولي العهد بالدم يعكس اهتمامه بصحة المواطنين والمقيمين
المملكة: استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تهديد لشرعية النظام الدولي
