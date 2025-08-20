أصدرت اللجان الإدارية بمناطق المديرية العامة للجوازات 111,034 قراراً إدارياً خلال الفترة من 1/ 1/ 2025 حتى 30/ 6/ 2025م بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إذ تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.وأكّدت «الجوازات» على جميع المواطنين والمقيمين، من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.ودعت مديرية الجوازات إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وأكدت أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.