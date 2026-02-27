فاجأت النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا ملايين محبيها في مصر والعالم العربي بمقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، تحدثت فيه باللغة العربية لأول مرة بهذا الشكل المباشر، معبرة عن سعادتها الغامرة بإحياء حفلها المنتظر أمام أهرامات الجيزة يوم 7 أبريل القادم.

وقالت شاكيرا في الفيديو بلكنة عربية واضحة ومبتسمة: «أهلاً وسهلاً، أنا شاكيرا، مبسوطة جدًا إني هغني في مصر وفي الجيزة والأهرامات، بحبكم».

وأثارت الرسالة القصيرة، التي اختتمتها بابتسامة عريضة وبوسة هوائية، موجة تفاعل هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعيد نشرها وتداولها آلاف المرات في ساعات قليلة، مع تعليقات تمجد الجهد الذي بذلته النجمة لمخاطبة جمهورها بلغته الأم، ووصفها البعض بـ«اللفتة الرائعة والمحببة».

ويأتي هذا الفيديو قبل أقل من شهرين من الحفل الكبير الذي يُعد عودة تاريخية لشاكيرا إلى أهرامات الجيزة بعد غياب دام 19 عامًا، ففي عام 2007، أحيت النجمة حفلاً أسطوريًا ضمن جولتها العالمية، وكان من أبرز الفعاليات الفنية التي أقيمت في الموقع الأثري العريق.

الحفل المرتقب، الذي يندرج ضمن جولتها العالمية Las Mujeres Ya No Lloran World Tour المستوحاة من ألبومها الأخير، يُنظم بالتعاون مع Venture Lifestyle، ومن المتوقع أن يجذب عشرات الآلاف من الجماهير من مصر والدول العربية والعالم، في تجربة فريدة تجمع بين أغاني شاكيرا الشهيرة مثل «Hips Don't Lie» و«Waka Waka» وبين خلفية الأهرامات الخالدة تحت سماء الليل.

وتزامنًا مع الإعلان، نفدت التذاكر في المراحل الأولى (Wave 1، 2، 3)، ما يعكس الإقبال الكبير على الحدث الذي يُوصف بأنه «ليلة تاريخية» في عالم الموسيقى والترفيه في المنطقة.