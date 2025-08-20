أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 5 آلاف رخصة لعقارات السكن الجماعي للأفراد عبر منصة «بلدي»، فيما أطلقت 4 مبادرات نوعية ضمن برنامج «مدن أجمل» لتعزيز جهود المعالجة الشاملة للتشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة في المدن، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025.

وأوضحت الوزارة أنها نفذت حزمة من المشاريع والبرامج التطويرية، شملت إطلاق محفظة المديونيات في 15 أمانة ورفع معدل الوعي بأهمية منصة الاعتراضات في 16 أمانة تغطي 25 خدمة، إلى جانب تقليص متوسط زمن معالجة الاعتراضات إلى 9 أيام عمل فقط مقارنة بـ30 يوما في عام 2024.

وفي جانب تحسين المشهد الحضري، تجاوزت التغطية الرقابية للتشوه البصري 90% في المدن الرئيسية بعد توسيع نطاق الرصد، مع تفعيل محرك الإسناد الذكي للجولات الرقابية في 16 أمانة عبر أكثر من 7,000 مراقب ميداني، ورصد 8 عناصر جديدة للتشوه البصري، إضافة إلى الاستفادة من مقاولين النظافة لتعزيز كفاءة المعالجات الميدانية.

وعلى صعيد تطوير الخدمات البلدية، أطلقت الوزارة 5 خدمات تأهيلية جديدة عبر منصة «بلدي أعمال»، شملت: (تأهيل المكاتب الهندسية لإصدار الرخص الإنشائية، تأهيل المكاتب الهندسية لإصدار الرخص التجارية، تأهيل المكاتب الهندسية لإصدار رخص السكن الجماعي للأفراد، تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على الرخص الإنشائية، تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على الحفريات).

كما اعتمدت الوزارة لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، تغطي أكثر من 130 طائفة ومهنة في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز التمكين المعرفي والمهني في قطاع التشغيل الحضري، وحدثت دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، بما يعزز الالتزام بالضوابط المكانية وتسهيل متطلبات الترخيص.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه المنجزات تأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة الخدمات البلدية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المدن وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جودة الحياة في جميع مناطق المملكة.