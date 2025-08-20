أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي - باستنكارٍ شديدٍ - اقتحام رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إحدى المستوطنات على أرضٍ فلسطينيةٍ محتلة، وتصريحاته الاستفزازية بشأن الدولة الفلسطينية، وما أسماه «التمسّك بالأرض»، في استمرارٍ لسياسة حكومة الاحتلال القائمة على الاستفزاز، وازدراء الشرعيّة الدوليّة، وتعمُّد تقويض فرص وقف الحرب وإحلال السَّلام.وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور الشيخ محمد العيسى، دعوةَ الرابطة إلى جميع دول العالم المُحبّة للعدالة والسَّلام، بالمسارعة إلى إنقاذ الشعب الفلسطيني، واغتنام الفرصة التاريخية لوقف هذه الحرب المروّعة بتطبيق حلّ الدولتين، وإحلال سلامٍ شاملٍ عادلٍ ودائمٍ في المنطقة. وفي سياق تأييد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي رعَتْهُ ورأستْهُ المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسيّة، لا سيما في ظلّ الواقع الكارثي في الأراضي الفلسطينية، واستمرار انتهاكات حكومةٍ متطرفةٍ تمادَتْ في جرائمها، حتى باتَتْ تشكّل تهديدًا جديًّا خطرًا على المنطقة والمجتمع الدولي، وتمثّل العقبة الكبرى أمام تحقيق السّلام الذي ينشُدُه الجميع.