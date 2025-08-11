أكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رجلٌ استثنائي في الوفاء والعطاء، مشيراً إلى أنه كان أمين سر كل ملك، وعوناً لإخوانه. وأضاف أن الملك سلمان شخصية استثنائية، لا تصفه الكلمات ولا الكتب.





ووصف نائب أمير منطقة الرياض، خلال زيارته مجلس وكيل إمارة منطقة الرياض سابقاً عبدالله بن محمد البليهد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بأنه قدوة لأمراء المناطق، و«ملك من قبل أن يصبح ملكاً»، لافتاً إلى أنه أمضى أكثر من 50 عاماً في خدمة منطقة الرياض وأهلها، ملتمّساً احتياجاتهم، وقائداً لتنميتها.

وروى الأمير محمد بن عبدالرحمن -لأول مرة- قصة دعوة والده المؤسس الملك عبدالعزيز للملك سلمان على فراش الموت، بأن «الله يوفقه» ثلاث مرات، مؤكداً أن محبة الناس ودعواتهم تلازمه في حياته ومسيرته المباركة.