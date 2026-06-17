أعلنت وزارة الصحة تعليق رخصتي مزاولة المهنة لطبيبين، بعد رصد مقطع ترويجي وظّفا فيه صفتهما المهنية وصلة القرابة بينهما لكسب ثقة الجمهور، والترويج لحقن منتج من منتجات الإكسوزوم بوصفه إجراءً آمناً.

وأوضحت الوزارة أن المقطع قدّم خضوع أحد الطبيبين للحقن على يد شقيقه بوصفه دليلاً على جودة المنتج ومأمونيته، مستخدماً ثقة المجتمع بالممارس الصحي والعلاقة الأسرية بديلاً عن الدليل العلمي والاعتماد التنظيمي.

وأكدت أن سلامة المنتجات الصحية وجودتها لا تثبت بالتجارب الفردية أو الثقة الشخصية، بل بالدراسات العلمية ومتطلبات الجودة والتصنيع، وتصنيف المنتج واعتماده للاستخدام المحدد من الجهات المختصة.

وبيّنت أن المنتج المستخدم مخصص وفق التعليمات المدونة على عبوته، للاستعمال الخارجي فقط، وأن استخدامه عن طريق الحقن يخالف طريقة استعماله المحددة، وأن السماح بتداوله خارجياً لا يجيز حقنه أو الترويج لمأمونيته بهذه الطريقة.

وشملت المخالفات استغلال الصفة المهنية في التسويق، ونشر ادعاءات غير مثبتة بشأن الجودة والمأمونية، واستخدام المنتج خلافاً لتعليماته، ونشر محتوى طبي تجاري من شأنه تضليل المستفيدين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يحظر ممارسة طرق العلاج غير المعترف بها علمياً، ويلزم الممارس الصحي بالابتعاد عن أساليب الدعاية التجارية المثيرة وغير المبنية على أسس علمية، والالتزام بالدقة والمسؤولية المهنية في ما ينشره.

وأكدت أن قرارات التعليق تأتي حفاظاً على سلامة المستفيدين إلى حين استكمال الإجراءات النظامية، مشددةً على أن الصفة المهنية مسؤولية لا يجوز توظيفها للتأثير في قرارات الجمهور أو تسويق منتجات وإجراءات دون دليل علمي وتنظيمي موثوق، ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن الممارسات الصحية المخالفة عبر مركز الاتصال «937».