استقبل دولة المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا كريستيان شتوكر، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال زيارته الرسمية للنمسا.

وفي بداية الاستقبال نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدولته، وتمنياتهما بالمزيد من التقدم والازدهار للجمهورية النمساوية، فيما حمله دولته فائق تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وخلال الاستقبال، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة وتبادل وجهات النظر حيال أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا عبدالله بن خالد طولة.