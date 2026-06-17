تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مرسى «الحافة» للصيادين بشاطئ مدينة جازان الشمالي.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار الجولات التي يقوم بها في المنطقة للوقوف على سير المشروعات والأعمال والخدمات المقدمة للأهالي.

واستمع خلال الجولة إلى شرحٍ مفصل من المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس أحمد آل مجثل، حول أعمال المرسى والخدمات المقدمة للصيادين.

واطلع أمير المنطقة على البنية التحتية للمراسي البحرية بالمنطقة، موجهاً بتحسين وتطوير البيئة التشغيلية والخدمات المقدمة، التي تسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الثروة السمكية.

وأكد أهمية مواصلة تطوير المرافق البحرية والخدمات الداعمة لقطاع الصيد، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز الاستفادة المثلى من المقومات البحرية التي تزخر بها منطقة جازان، منوهاً بما يحظى به هذا القطاع من دعم واهتمام من القيادة.