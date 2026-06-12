رأس وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الاجتماع الرابع لمجلس أمراء الأفواج لعام 1447هـ، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية للمجلس، التي تهدف إلى استدامة الجاهزية ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الدور الإستراتيجي للأفواج، امتدادًا لعمقها التاريخي في منظومة الحرس الوطني.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وجّه سموه باتخاذ عدد من القرارات والتوجيهات الداعمة لمسارات التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وأكد على أهمية المتابعة المستمرة من قبل أمانة المجلس؛ لتنفيذ القرارات وقياس أثرها على مستوى الأفواج ومنسوبيها.