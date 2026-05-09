بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لدولة علي فالح كاظم الزيدي، بمناسبة تكليفه رئيساً لمجلس وزراء جمهورية العراق.

وقال ولي العهد: «يسعدنا بمناسبة تكليفكم رئيساً لمجلس وزراء جمهورية العراق، أن نعرب لدولتكم عن بالغ التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، سائلين المولى عزّ وجل أن يوفقكم لخدمة العراق وشعبه الشقيق، متطلعين للعمل مع دولتكم على توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا، وتعزيزها في المجالات كافة. متمنين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من التقدم والرقي».