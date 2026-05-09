توّج عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، فريق القادسية تحت 18 سنة بلقب الدوري السعودي الممتاز، بحضور عضو لجنة المسابقات الفيصل الخنيفر، ورئيس مجلس إدارة نادي القادسية بدر الرزيزاء، والرئيس التنفيذي جيمس بيسجروف.



وجاء التتويج بعد أن حسم القادسية لقب الدوري رسمياً قبل نهاية المنافسات بثلاث جولات، في موسم استثنائي قدّم خلاله الفريق مستويات فنية مميزة ونتائج لافتة أكدت تفوقه منذ البداية وحتى لحظة التتويج.



وتسلّم لاعبو القادسية كأس البطولة عقب نهاية المواجهة التي جمعتهم بفريق الهلال ضمن منافسات الجولة الـ33، وانتهت بفوز القادسية بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعبان فهاد الشمري وراكان مجرشي.



ويواصل القادسية موسمه متصدراً جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها 27 انتصاراً، مقابل 3 تعادلات و3 خسائر فقط.



وسجل الفريق 94 هدفاً كأقوى خط هجوم في البطولة، بينما استقبلت شباكه 14 هدفاً فقط كأقوى خط دفاع، في انعكاس واضح للعمل الفني والتنظيمي الكبير داخل منظومة الفئات السنية بالنادي.



كما برز اللاعب فهاد الشمري هدافاً للفريق بعدما سجل 19 هدفاً خلال الموسم.



ويُعد جيل 2007 في القادسية أحد أبرز الأجيال التي فرضت حضورها على مستوى الفئات السنية، بعدما نجح هذا الجيل في تحقيق لقب الدوري السعودي الممتاز تحت 17 سنة خلال الموسم الماضي، قبل أن يواصل تألقه هذا الموسم بحصد لقب الدوري الممتاز تحت 18 سنة، في تأكيد واضح على جودة العمل الفني والتطوير المستمر داخل الأكاديمية.



كما يُعتبر هذا الفريق رافداً مهماً للمنتخبات الوطنية، بعدما شهد الموسم الحالي وجود 14 لاعباً من القادسية في مختلف معسكرات المنتخبات السعودية السنية، هم؛



فهد الحربي، عبدالله المحيسن، ياسر الظفيري، إلياس الشيخ أبو بكر، وسام الجهني، محمد النقيدان، سالم العصيمي، أبو بكر سعيد، طلال حارثي، باسل العبادي، محمد القحطاني، عمار الأحمدي، فهاد الشمري.



ويعكس هذا الحضور الكبير للاعبي القادسية في المنتخبات الوطنية حجم العمل القائم داخل الأكاديمية، والدور المتنامي للنادي في صناعة المواهب وتطوير اللاعبين القادرين على تمثيل الكرة السعودية مستقبلاً بأفضل صورة.