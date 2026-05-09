أكد مدرب الاتفاق الوطني سعد الشهري أن فريقه استحق الفوز الكبير على الخليج بنتيجة 5-0، مشيداً برد فعل اللاعبين والانضباط الفني الذي ظهر عليه الفريق طوال مجريات اللقاء.



وأوضح الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن الانتصار كان مهماً للغاية، خصوصاً أنه جاء أمام فريق لا يمكن الاستهانة به، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا مباراة قوية ونجحوا في استغلال الفرص بالشكل المطلوب.



وأضاف أن مواجهة الخليج أمام الهلال في الجولة الماضية ساعدت الاتفاق كثيراً من الناحية الفنية والذهنية، موضحاً أن لاعبيه استفادوا من قراءة تلك المباراة والتحضير بالشكل المناسب، وهو ما انعكس على مستوى التركيز والأداء داخل أرضية الملعب.



وأشار مدرب الاتفاق إلى أن الفريق يفكر حالياً في آخر مباراتين أمام الاتحاد ونيوم، مؤكداً رغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولتين المتبقيتين من الموسم.



كما أوضح الشهري أنه لا يوجد حتى الآن أي وضوح بشأن مستقبله مع الفريق، مبيناً أن تركيزه ينصب حالياً على إكمال الموسم بأفضل صورة ممكنة، على أن يتم النظر في المرحلة القادمة بعد نهاية المنافسات.



ورفع الاتفاق رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز الـ11 بعد مرور 32 جولة من عمر المنافسة.