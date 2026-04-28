غادر جدة اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عقب المشاركة في القمة الخليجية التشاورية.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري.