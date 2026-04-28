غادر جدة اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عقب المشاركة في القمة الخليجية التشاورية.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري.
King Hamad bin Isa Al Khalifa of the Kingdom of Bahrain left Jeddah today after participating in the Gulf Cooperation Council consultative summit.
He was seen off at King Abdulaziz International Airport by the Ambassador of the Custodian of the Two Holy Mosques to Bahrain, Nayef bin Bandar Al Sudairi.