غادر جدة اليوم، ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، عقب المشاركة في القمة الخليجية التشاورية.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد.