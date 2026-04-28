غادر جدة اليوم، ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، عقب المشاركة في القمة الخليجية التشاورية.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد.
The Crown Prince of the State of Kuwait, Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, left Jeddah today after participating in the Gulf Consultative Summit.
He was bid farewell at King Abdulaziz International Airport by the Ambassador of the Custodian of the Two Holy Mosques to the State of Kuwait, Prince Sultan bin Saad bin Khalid.