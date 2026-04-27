أكدت وزارة الداخلية أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال، والسجن مدة تصل إلى (6) أشهر والترحيل.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، ومخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
الداخلية: السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألفًا وترحيل الوافد المخالف لتأشيرة الدخول
The Ministry of Interior has confirmed that any expatriate who delays leaving after the expiration of their granted entry visa will be penalized with a fine of up to (50,000) riyals, imprisonment for up to (6) months, and deportation.
The Ministry of Interior urged everyone to adhere to the regulations governing this year's Hajj season (1447 AH) and to cooperate with the relevant authorities to ensure the safety and security of the guests of الرحمن. Violating these regulations exposes offenders to legal penalties.
It called for immediate reporting of violators through the number (911) in the regions of Mecca, Medina, Riyadh, and the Eastern Province, and through the number (999) in other areas of the Kingdom.