ضبطت قوات أمن الحج مقيماً من الجنسية المصرية لنقله وافداً من حاملي التأشيرات، مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول به إلى مدينة مكة المكرمة، وجرت إحالتهما إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهما.