ضبطت قوات أمن الحج مقيماً من الجنسية المصرية لنقله وافداً من حاملي التأشيرات، مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول به إلى مدينة مكة المكرمة، وجرت إحالتهما إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهما.
قوات أمن الحج تضبط مقيماً لنقله وافداً من حاملي التأشيرات مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج
21 أبريل 2026 - 23:23 | آخر تحديث 21 أبريل 2026 - 23:23
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (مكة المكرمة)
The Hajj security forces apprehended an Egyptian national for transporting a visa holder, in violation of the Hajj regulations and instructions, and attempting to enter the holy city of Mecca with him. Both individuals were referred to the relevant authorities to apply the prescribed penalties against them.