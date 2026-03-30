وصل إلى جدة اليوم (الإثنين) ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.