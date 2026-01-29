استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
The Minister of State for Foreign Affairs, a member of the Council of Ministers and Climate Affairs Envoy, Adel Al-Jubeir, received the Ambassador of the European Union to the Kingdom, Christoph Varno, at the ministry's headquarters in Riyadh today (Thursday).
During the reception, topics of mutual interest were discussed.