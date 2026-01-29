استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.