أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري الوطني غداً؛ لمناقشة تأمين إمدادات الطاقة، في ظل نقص بعض المحروقات، خاصة مادة الديزل، وذلك بهدف تنسيق الجهود بين الولايات والحكومة الاتحادية لمواجهة التحديات الحالية.



وأشار إلى أن نقص إمدادات الطاقة يمثل أزمة عالمية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على سد العجز وضمان تلبية احتياجات السوق، مع مواصلة الجهود لتجاوز هذه التحديات خلال الفترة القادمة.



طفرة الطلب



وأوضح ألبانيز إنه سيعقد اجتماعاً افتراضياً للمجلس الوزاري لمعالجة قضايا أمن الوقود التي تواجه أستراليا والعالم، مؤكداً أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لضمان استقرار الإمدادات.



وأضاف أن إمدادات الوقود لا تزال مستمرة مع وصول كافة سفن الشحن، إلا أن طفرة الطلب أدت إلى نقص في بعض المناطق، لا سيما الديزل.



ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل كبير، وهو الممر الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يوميًا، ما أدى إلى قفزة حادة ليس فقط في أسعار الخام، بل أيضًا في المنتجات النفطية التي يستهلكها الأفراد مباشرة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.