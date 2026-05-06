«ملفوفاً بعلم مصر».. مسيرة حب وحضور كبير من نجوم الفن في جنازة هاني شاكر

أقيمت، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الفنان المصري الراحل هاني شاكر، الذي وصل ملفوفاً بعلم مصر إلى مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في القاهرة، وسط أجواء يملؤها الحزن والأسى بين الحضور.



وشهد محيط المسجد حضوراً مكثفاً من محبيه وعدد من نجوم الفن، الذين حرصوا على وداعه وإلقاء النظرة الأخيرة قبل تشييعه إلى مثواه، في مشهد مؤثر امتزجت فيه الدموع بالحزن تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة ومكانته الكبيرة لدى جمهوره.



كما شارك في مراسم الجنازة عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء وتوديع الفنان الراحل من بينهم ميرفت أمين، لبلبة، فيفي عبده، بوسي شلبي، إيهاب توفيق، الإعلامي المصري أحمد موسى وآخرون.

