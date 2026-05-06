أعلنت شركة الخريف التجارية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ساني ‏‎SANY Trucks‎‏ في مقرها الرئيسي بالصين، بموجبها تصبح الخريف التجارية الوكيل الحصري لـشاحنات ساني ‏‎SANY Trucks‎‏ في المملكة العربية السعودية، في خطوة تُمثّل الانطلاقة الرسمية لدخول شاحنات ‏‎SANY‎‏ إلى السوق السعودية عبر منظومة تجارية وخدمية متكاملة.

وتعمل هذه الوحدة من خلال بنية تشغيلية شاملة تضم فريق مبيعات متخصص موزع على مدن المملكة ووحدة لخدمات ما بعد البيع تضم فنيين مدربين محترفين، بالإضافة إلى قطع الغيار وحلول تمويلية للأساطيل.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخريف التجارية فهد الجدعان:

«لطالما حرصنا على تقديم خيارات تجارية ذكية لعملائنا في قطاع النقل.. ومع توقيع وكالة شاحنات ساني ‏‎SANY Trucks‎‏ حصرياً، نقدّم اليوم منتجاً بمستوى تقني عالمي مدعوماً بمنظومة خدمية متكاملة على أرض المملكة. وهدفنا أن تكون ‏‎SANY‎‏ الخيار المفضل في فئة القيمة المتميزة لدى كل أسطول لوجستي ومقاول في المملكة. كما تقوم إستراتيجيتنا على اختيار شركاء عالميين يمتلكون منتجاً حقيقياً وقدرة تصنيعية راسخة. وتُعدّ ‏‎SANY‎‏ اليوم من بين أكبر خمس شركات في العالم في تصنيع المعدات الثقيلة، وتأتي هذه الشراكة في توقيت مثالي مع تسارع الطلب على حلول النقل في ظل رؤية 2030 ومشاريعها العملاقة».

عن الخريف التجارية

تأسست الخريف التجارية عام 1957م، وتُعدّ من الشركات الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة في قطاعات الزراعة والترفيه والبحرية والطاقة واللوجستيات والدفاع في المملكة العربية السعودية. تعمل الشركة وكيلاً حصرياً لعدد من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل ياماها وجون دير وفولفو بنتا وتمتلك شبكة مبيعات وخدمات ممتدة على مستوى المملكة.

عن ‏‎SANY Trucks‎‏

تُعدّ SANY Group واحدة من أكبر ثلاث شركات صينية مصنّعة للمعدات الإنشائية والثقيلة على مستوى العالم، وتنتشر منتجاتها في أكثر من 100 دولة. وتتميّز شاحناتها بمستوى تقني متقدم، وكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وأداء موثوق في مختلف بيئات العمل.