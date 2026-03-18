أمانة الشرقية تعزز جاهزيتها الصحية والرقابية على المنشآت بأكثر من 15 ألف جولة

رفعت أمانة المنطقة الشرقية مستوى جاهزيتها التشغيلية والرقابية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، عبر تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الميدانية والرقابية التي تستهدف مختلف المنشآت التجارية والغذائية بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة وضمان سلامة وجودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

من جهته، أكد المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية فيصل بن سعيد الزهراني، أن خطة الاستعداد شملت تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية، للتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية، وسلامة المواد الغذائية المعروضة، إضافة إلى التأكد من تطبيق أعلى المعايير في حفظ وتخزين وتداول الأغذية، ومتابعة مستوى النظافة العامة داخل المنشآت، والتحقق من التزام العاملين بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

واستهدفت الجولات الرقابية عددًا واسعًا من الأنشطة، من أبرزها المطابخ والمطاعم، والمخابز، ومحلات الحلويات، ومحلات بيع اللحوم والدواجن، ومحلات بيع التمور، والبقالات والسوبرماركت، إلى جانب المقاهي والبوفيهات، وصوالين الحلاقة الرجالية، ومراكز التزيين النسائي، ومغاسل الملابس، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وصحية وفق أعلى معايير الجودة.



وقال إن الأمانة واصلت جهودها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك، حيث نفذت الفرق الميدانية، خلال الفترة من 1/9/1447هـ حتى 26/9/1447هـ 15,212 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، أسفرت عن رصد 4,384 مخالفة بلدية وصحية، جرى التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وأكد، استمرار أعمال الفرق الرقابية والميدانية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز مستوى السلامة الغذائية.



ودعا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالصحة العامة أو الخدمات البلدية عبر تطبيق «بلدي» أو من خلال مركز البلاغات (940)، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة البلاغات، ويسهم في تعزيز بيئة صحية وآمنة للجميع.