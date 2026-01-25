زوار صينيون يطّلعون على تراث الحرّث في مهرجان جازان 2026

اطلع زوّار من دولة الصين على تراث محافظة الحرّث في مهرجان جازان 2026، وتجولوا في اركان الجناح واطلعوا على محتوياته التي تضم أدوات الحراثة القديمة والأواني الفخارية والمعدنية وأواني السعف، إضافة إلى أنواع المنتوجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة مثل زراعة الذرة الرفيعة والدخن والسمسم والخضروات والفواكه.

كما اطلع الزوار الصينيون على معرض الصور الذي يحاكي طبيعة المحافظة ومناظرها الساحرة والعادات والتقاليد التي يمارسها السكان، وشاهدوا عدداً من ألوان الفنون الشعبية مثل لون الريش والمعشى والزامل الحارثي، وفي نهاية الزيارة التقط الفريق صوراً تذكارية مع مجسم الخنجر في مدخل الجناح.