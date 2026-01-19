تجاوبت بلدية محافظة خميس مشيط مع ما نشرته «عكاظ»، عن مطالب بسفلتة جزء مؤثر على شارع حيوي تستخدمه مئات المركبات يومياً في حي الدرب في المحافظة، وكان محل استياء الكثيرين من قائدي المركبات.

تغريدة «عكاظ».