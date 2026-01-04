ضبطت فرق رقابية تابعة للهيئة العامة للنقل في جولات تفتيشية خلال أسبوع (1457) مخالفًا، وأوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي تتضمن حجز المركبات وغرامات مالية؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص «الكدادة»، وذلك في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وكشفت هيئة النقل أن الفرق الرقابية ضبطت (844) مخالفًا قاموا بالأعمال التحضيرية «المناداة» لنقل الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، و(613) مخالفًا نقلوا الركاب على متن سياراتهم الخاصة بطرق غير نظامية.

وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد للنقل البري الجديد على الطرق، شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، ونصت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية «المناداة»، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.