بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك مملكة بوتان الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لملك مملكة بوتان، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك مملكة بوتان الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك مملكة بوتان، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.